Чем чаще вы будете замерять уровень глюкозы в крови,

тем больше будете знать о своем здоровье!

По мнению врачей, в современном мире, где сахарный диабет становится самой частой болезнью, глюкометр, так же как тонометр (прибор для измерения артериального давления), должен быть в каждой семье.

Польза глюкометра для диабетиков:

  • Предупреждение возникновения гипогликемии

  • Контроль эффективности лечения сахарного диабета

  • Расчет оптимальных доз инсулина

  • Анализ колебаний сахара в крови в зависимости от физических нагрузок

  • Оптимизация диеты

  • Проверка уровня сахара в крови перед поездкой за рулем

Польза глюкометра для здоровых людей:

  • Раннее выявление

    скачков сахара

  • Профилактика

    сахарного диабета второго типа, появляющегося с возрастом

  • Обнаружение

    преддиабетического
    состояния

  • Анализ колебаний

    сахара в крови для выявления проблем с поджелудочной железой

Glucowise – первый глюкометр, измеряющий уровень сахара в крови без боли!

В отличие от традиционных глюкометров, Glucowise измеряет уровень сахара в крови через кожу, не повреждая ее. Для замера достаточно расположить прибор между большим и указательным пальцами или на мочке уха. Устройство передает маломощные радиоволны, которые проходят через ткань и расположенные в ней сосуды. Датчик, принимающий радиоволны, определяет количество сахара в крови на капиллярном уровне.

Датчик, принимающий радиоволны, определяет количество сахара в крови на капиллярном уровне.

  • 01. Излучатель радиоволн
  • 02. Датчик
  • 03. Кнопка для старта измерений
  • 04. Кнопка для вызова меню настроек
  • 05. Кнопка для подключения устройств по Bluetooth
  • 06. ЖК-дисплей с результатами измерений

Преимущества Glucowise

Высокая точность измерений

Преимущество Glucowise

Glucowise относится к медицинским приборам повышенного класса точности (именно такие приборы используются в клиниках и больницах). Устройство на порядок точнее бытовых глюкометров предыдущего поколения.

Сохранение истории измерений

Преимущество Glucowise

Glucowise сохраняет все результаты измерений в своей внутренней памяти. Вам не нужно будет записывать их в специальную тетрадь, как вы делали это раньше. В любой момент вы сможете посмотреть данные измерений за любой временной промежуток на экране мобильного телефона (связь с телефоном осуществляется по Bluetooth).

Эти данные, выстроенные в удобные диаграммы и графики, помогут вам проанализировать колебания сахара в крови, а также предоставят ценные знания вашему лечащему врачу (контроль эффективности лечения сахарного диабета).

  • Экономия на тест-полосках

    Преимущество

    Измеряйте уровень сахара в крови так часто, как хотите!

    Glucowise работает без одноразовых тест-полосок, которые раньше (при использовании традиционных глюкометров) приходилось постоянно докупать.

    Вы сможете экономить
    до 3000 руб. в месяц!

  • Максимальное
    удобство

    Преимущество

    Измеряйте сахар в крови без прокалывания кожи и с максимальным удобством.

    На каждое измерение вы потратите не более 10 секунд, что в разы быстрее, чем при использовании глюкометров предыдущего поколения.

  • Невысокая
    цена

    Преимущество

    При всех своих преимуществах Glucowise стоит так же, как обычный глюкометр.

    Тогда возникает вопрос – зачем покупать обычный, если можно купить Glucowise?

    Получить 50% скидку

Что о Glucowise говорят врачи?

«Безусловно, если вы страдаете от сахарного диабета первого или второго типа, то вам важно знать колебания сахара в крови на протяжении всего дня. От этого зависит эффективность лечения и предупреждения опасных последствий сахарного диабета, а также подбор оптимальных доз инсулина. Чем больше измерений, вы будете делать, тем яснее будет картина происходящего в вашем организма для вас и вашего врача.

До недавнего времени количество измерений ограничивалось тем, что процедура эта была весьма болезненной, а также тем, что каждое измерение требовало определенных затрат (на покупку тест-полосок, которые стоят недешево). Glucowise позволяет полностью решить эту проблему. С помощью этого глюкометра вы сможете замерять уровень глюкозы в крови так часто, как это необходимо. Данное устройство я, вне всяких сомнений, рекомендую всем диабетикам»

Матвеев М. В., эндокринолог

врач высшей категории, профессор, опыт
практики – более 30 лет

Почему еще стоит купить Glucowise?

  • Миниатюрный и незаметный
    (можно носить в сумочке)

  • Работает от встроенного
    перезаряжаемого аккумулятора

  • Оснащен внутренней памятью для сохранения результатов измерений

  • Беспроводная связь с телефоном, планшетом, ноутбуком через
    Glucowise

  • Легкая интеграция с «умными»
    гаджетами и программами здоровья

  • Сохранение данных в смарт-облаке – данные будут доступны с любого
    устройства по паролю

С Glucowise вы сможете измерять уровень глюкозы в крови так часто, как захотите, без болезненных ощущений и дополнительных трат.

Производитель, которому можно доверять!

Glucowise разработан ведущей компанией-инноватором – Mediwise. Данная компания уже несколько десятилетий предлагает людям прорывные решения в различных областях медицины.

Заказать глюкометр «Glucowise»

Сравнение удобства Glucowise
с обычными глюкометрами

Необходимость в прокалывании кожи
Болезненность процедуры, остаются синяки
Высокая вероятность занесения инфекции
Замерять уровень глюкозы сложно и долго
Сложное использование
Дополнительные траты
Традиционные глюкометр
Неинвазивный глюкометр
«Glucowise»

Отзывы покупателей

  • «Отличный глюкометр. Очень рад, что приобрел его. Удобнее в разы того, что был у меня до этого (с полосками). Действительно замеряет сахар без прокалывания кожи, просто и быстро. Замерять сахар стал чаще. Через пару недель наблюдений отнес данные своему лечащему врачу и тот мне подкорректировал количество инсулина и ХЕ. В свою очередь, это позволило добиться более стабильного сахара в крови. Устройство, без сомнений, нужное».

    Виктор Басов | 57 лет, Москва

  • «Понравился глюкометр «Glucowise». Точный и надежный. Для замера глюкозы не нужна кровь, меряет прямо через кожу. Давно о таком мечтала, и вот, наконец, ученые его придумали. По самому прибору никаких нареканий. Качественный. Сразу чувствуется, что подошли с умом. И при этом по цене более чем доступный. В общем, отличное приобретение за небольшие деньги. Заказывала со скидкой 50%. Рекомендую всем!»

    Мария Абрамова | 41 год, Курск

  • «Недавно появился сахарный диабет второго типа. Врач сказал вести специальный дневник, в который нужно записывать показания сахара. Но все время забывала это делать, а иногда было просто лень. Кроме того, ужасно боюсь уколов. Даже при измерениях. 2 месяца назад подруга рассказала про неинвазивный глюкометр, и я решила его заказать. Теперь им замеряю сахар, и это позволило мне более правильно питаться. Сразу видно, если съела что-то лишнее. Это устройство необходимо каждому диабетику. Если сравнивать этот глюкометр и обычные – это как небо и земля. Просто это устройство совсем другого уровня. Большое спасибо вам за него!»

    Светлана Кулакова | 48 лет, Екатеринбург

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